模造刀 白鞘 大小2本セット 刀掛け台付

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。白鞘の模造刀、大刀と小刀の2本セットです。刀掛け台は木製です。多少キズや汚れあります。中古品ですのでご理解いただける方宜しくお願いします。サイズ(鞘含む)大刀約101cm小刀約69cm種類···模造刀・模擬刀
http://narcologia.ru/goods/reflector959564.html
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