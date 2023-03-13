B'z ベストヒット1990年8月号特別付録「BEAT ON」

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B'zベストヒット1990年8月号特別付録「BEATON」『LIVE-GYM“BREAKTHROUGH”』ツアーを終えたB'zと、当時お馴染みのサポートメンバー明石さん、阿部さん、広本さんの3名とのツアーエピソード話なども載っております。他にも、当時、東海ラジオで『B'zWaveGym』（金曜日深夜0時30分〜1時00分）というB'zのお二人がパーソナリティのラジオ番組があったのですが、その番組にサポートメンバーが参加した内容なども載っております。松本さん、稲葉さんの、当時の「カバンの中身を大公開」「ヤラセなし、正真正銘のホンモノ」という内容も掲載されております。表表紙と裏表紙を含めて全20ページ。1990年のB'zの様子が知りたい方はいかがでしょうか。ご検討いただければと存じます。即購入OKです。#本#冊子#会報誌#B'z会報誌#ビーズ#B'zWaveGym#東海ラジオ人気グループ···B'z