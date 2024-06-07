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- ドラクエ キラキラビッグクリアフィギュアセット おまけ付き
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商品詳細
ドラクエキラキラフィギュアセット。未開封。はぐれメタル/バブルスライム/スライムタール/スライムタワー/メタルブラザーズ/ベスキング(箱無し)の6種セット。おまけでメタルブラザーズのタワーケースもお付けします！(未開封)希望で画像4枚目の中から1個おまけでお付けします。
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