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ドラクエ キラキラビッグクリアフィギュアセット おまけ付き
商品番号 N93100082070
商品名

ドラクエ キラキラビッグクリアフィギュアセット おまけ付き
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラクエキラキラフィギュアセット。未開封。はぐれメタル/バブルスライム/スライムタール/スライムタワー/メタルブラザーズ/ベスキング(箱無し)の6種セット。おまけでメタルブラザーズのタワーケースもお付けします！(未開封)希望で画像4枚目の中から1個おまけでお付けします。
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