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S.Yairi ヤイリ ウクレレ コンサートサイズYU-C-03ZW
商品番号 K55495951396
商品名

S.Yairi ヤイリ ウクレレ コンサートサイズYU-C-03ZW
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,148 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.Yairiヤイリウクレレコンサートサイズゼブラウッド材ギアペグ仕様YU-C-03ZW(ギグバッグ付属)種類...ウクレレ不規則な縦縞杢目が特徴のゼブラウッドをボディ材に使用した個性的なルックスのウクレレコンサートサイズ/18フレット持ち運びや保管時にも便利なギグケースが付属
http://narcologia.ru/goods/contemplate685977.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant132482.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate945648.html

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S.Yairi ヤイリ ウクレレ コンサートサイズ ゼブラウッド材 ギアペグ仕様 YU-C-03ZW (ギグバッグ付属)

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