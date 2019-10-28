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- 羽生結弦 新聞 NHK杯 Origin 2019年11月24日 9部
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商品詳細
羽生結弦選手や紀平梨花選手が掲載された2019年NHKフィギュアの新聞の紙面です。主にフリープログラムの内容です。開催地の北海道・札幌で購入した地元紙も含まれている、貴重なセットです。2019年11月24日 スポーツニッポン（スポニチ）12版2019年11月24日 スポーツニッポン（スポニチ）11版B2019年11月24日 スポーツニッポン（スポニチ）◉2019年11月24日 サンケイスポーツ（サンスポ）2019年11月24日 道新スポーツ（道スポ）2019年11月24日 デイリースポーツ2019年11月24日 日刊スポーツ（ニッカン）2019年11月24日 スポーツ報知2019年11月24日 北海道新聞計9紙自宅暗所にて大切に保管していました。褪色はあまり見受けられませんが、新聞特有の劣化や折れがあるかと思います。神経質な方はご遠慮ください。コメント欄からの値下げ交渉はご遠慮ください。「希望価格の登録」機能をご利用いただければ、参考として検討させていただきます。バラ売りは一紙2,500円で承りますが、それより少ない額では承りません。新たな折り目がつかないよう、ふんわりと軽く折ってから、水濡れ対策をして箱に入れて発送いたします。#羽生結弦 #スポーツ新聞 #新聞記事 #フィギュアスケート記事スポーツ紙一般紙YuzuruHanyuRikaKihira希少稀少レア超貴重FreeSkatingFSGPS札幌真駒内2019/11/232019/11/24
http://narcologia.ru/goods/composite366754.html
http://narcologia.ru/goods/displease686431.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce461755.html
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