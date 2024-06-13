京漆匠　平安象彦　鳳凰飾箱です

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京漆匠 平安象彦 鳳凰飾箱#桃李美術品金銀を蒔いて文様を描き出す「蒔絵」技法。それは日本で培われてきた世界に誇れる技術です。一つ一つの図柄が熟練の職人によって表現されたその姿は、まるで芸術作品。江戸時代後期から、茶道具や硯箱など、独自の図案を用いた一点ものを数多く制作しています。象彦漆芸ホームページより抜粋美しい鳳凰の図柄です漆芸の美しさに日本の芸術をかんじる一品です片付けをしていたらでてきました新品未使用です気に入って下さったかた宜しくお願いします#桃李美術品2FP