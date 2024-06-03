輪島塗　塗師 茶平一斎作　真台子　美品　共箱　茶道具　送料込

輪島塗、茶平一斎作の真台子です。サイズ縦約42.5㎝横約83.5㎝高さ(組立時)約67㎝経年保存品ですがきれいです。目立ったイタミは見当たりません。共箱裏に「塗師茶平一斎造」印とあります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



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