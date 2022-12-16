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CSN\u0026Y クロスビー スティルス ナッシュ ＆ ヤング ポスター
商品番号 S72544567455
商品名

CSN\u0026Y クロスビー スティルス ナッシュ ＆ ヤング ポスター
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますCSN\u0026Yクロスビースティルスナッシュ＆ヤングポスターです５０年くらい前に京都で購入しました詳しくわかりません　木枠にベニヤ板で額縁無し仕上げですサイズ　タテ約７１cm　ヨコ約101.5cm　厚さ3.5cmオイル缶は含まれません保証等いたしかねますご了承くださいグッズ種類...その他#DavidCrosbyデヴィッド・クロスビーバーズ#StephenStillsスティーヴン・スティルスバッファロー・スプリングフィールド#GrahamNashグラハム・ナッシュザ・ホリーズ#NeilYoungニール・ヤングバッファロー・スプリングフィールド#JoniMitchellジョニ・ミッチェル#JudyCollinsジュディ・コリンズ#WoodStockウッドストック#4WayStreet4ウェイ・ストリート#TeachYourChildrenティーチ・ユア・チルドレン小さな恋のメロディー
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