野田東山(大作) 美和窯　抹茶茶碗　抹茶碗　瀬戸焼　箱・栞付き

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作家名:野田東山 直径:約12cm高さ:約8cm新品未使用です。箱につきましては経年劣化による汚れしみ等ございます。ご理解の程よろしくお願いいたします。帛紗は他にも赤と紫があります。変更したい場合はコメントください。また、ご覧になりたい場合もコメントください。種類···茶道具#陶芸 #茶器 #瀬戸焼 #瀬戸 #野田東山 #茶道 #茶道具 #抹茶茶碗 #抹茶碗 #大作#美和窯 #食器#和食器#伝統工芸品#陶器#陶磁器