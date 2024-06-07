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- 掛け軸 黄梅院 小林太玄作「心静楽長年」共箱 禅語 茶掛 年中掛け
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商品詳細
サイズ167×31センチ紙本共箱肉筆あまり目立ちませんが少しシミがございます。予めご確認くださいませ。心静楽長年(こころしずかにしてちょうねんのらくあり)妬み・苛立ち・欲を捨てて心静かに暮らしていれば、楽しみはいつまでも長々と続くという意味。インテリア和室床の間茶掛けおもてなし書道・習字用品...硯書道・習字用品...硯、墨書道・習字用品...硯、墨、筆
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