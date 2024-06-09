【真作】岡本豊彦/嵐山春景図/大堰川/掛軸/名家伝来/Z-997

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【真作】【参考】岡本豊彦 江戸後期の画家。備中生。字は子彦、通称を司馬、号に繭村・鯉喬等。呉春の弟子で、山水・人物画が特に優れ、松村景文と四条派の双璧を成した。呉春より南画的文人画的要素が多い。門人に柴田是真・塩川文麟らがいる。京都に住した。弘化２年（1845）歿、73才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好ですが、天に汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 118cm × 幅 47cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。