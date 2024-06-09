Roland JC-20 ジャズコーラス

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商品詳細
5インチスピーカーを2基搭載したミニJC。美しいコーラスや使い勝手はJC-120、サイズはコンパクトと便利な1台。
http://narcologia.ru/goods/navigate915130.html
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