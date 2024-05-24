匿名配送❣️己龍　Royz コドモドラゴン Tシャツ　タオル

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B.P.RECORDS己龍、Royz、コドモドラゴンのタオルとTシャツのセットです。すべて未使用品です！お写真4枚目のものだけ届いた際に開封しましたがすぐに袋にいれました。サイズは書いていなかったのでフリーだったと思います(\u003e\u003c)２枚目以降が開いたときのお写真です！暗所にて保管しておりました。宅急便60サイズにいれるため軽く折り畳んで発送いたします。バラ売り不可でお願いします。#ビションのBPRグッズ↑こちらから出品しているBPRのグッズを一覧で見られます！