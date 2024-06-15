茶道具 竹製 細工網代編 炭取 炭斗籠 竹籠 炭籠 内赤漆塗/ 炭道具☆時代物

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商品詳細
茶道具竹製細工網代編炭取炭斗籠竹籠炭籠内赤漆塗/炭道具茶道具☆時代物4D0316サイズ(約):径25.5㎝、高さ9.4㎝、重さ127ｇ
http://narcologia.ru/goods/smear908904.html
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