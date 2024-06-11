浄法寺塗　平鉢　6寸　純国産漆　安比塗漆器工房　約18㎝×約5.5㎝　新品未使用

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プロフィールをご覧下さい。安比塗漆器工房 浄法寺塗 6寸平鉢です。南部文秀堂。約18㎝×約5.5㎝。国産漆をふんだんに使用し、高級感漂う落ち着いた色合いとサイズ感もとても素敵です。菓子盆、盛鉢、フルーツ盛り、ちらし寿司、パスタ、カレーやシチューでもお使い頂けます。箱入り新品未使用で目立ったダメージは見られませんが自宅保管品になります。ご理解、ご承知頂ける方に。状態やサイズ等、画像でご確認下さい。箱から出し（箱なしで）簡易包装、エコ梱包にて宅急便コンパクトでの発送予定です。別デザインの浄法寺塗、他にも秀衡塗等の伝統工芸品、バッグ、寝具、ハンカチ等を出品しています。#浄法寺塗#浄法寺塗平鉢#浄法寺塗6寸平鉢#安比塗漆器工房#南部文秀堂#文秀堂