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浄法寺塗　平鉢　6寸　純国産漆　安比塗漆器工房　約18㎝×約5.5㎝　新品未使用
商品番号 E86100155250
商品名

浄法寺塗　平鉢　6寸　純国産漆　安比塗漆器工房　約18㎝×約5.5㎝　新品未使用
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 6,273 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをご覧下さい。安比塗漆器工房　浄法寺塗　6寸平鉢です。南部文秀堂。約18㎝×約5.5㎝。国産漆をふんだんに使用し、高級感漂う落ち着いた色合いとサイズ感もとても素敵です。菓子盆、盛鉢、フルーツ盛り、ちらし寿司、パスタ、カレーやシチューでもお使い頂けます。箱入り新品未使用で目立ったダメージは見られませんが自宅保管品になります。ご理解、ご承知頂ける方に。状態やサイズ等、画像でご確認下さい。箱から出し（箱なしで）簡易包装、エコ梱包にて宅急便コンパクトでの発送予定です。別デザインの浄法寺塗、他にも秀衡塗等の伝統工芸品、バッグ、寝具、ハンカチ等を出品しています。#浄法寺塗#浄法寺塗平鉢#浄法寺塗6寸平鉢#安比塗漆器工房#南部文秀堂#文秀堂
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http://narcologia.ru/goods/manufacture229741.html
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６寸平鉢 - 安比塗漆器工房
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