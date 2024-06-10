抽象画 油絵 レッド 大型 新品 アート 壁掛け モダン 北欧 B

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◎タイトルBello'sArt抽象画油絵レッド大型80×60新品アート現代アート壁掛けモダン北欧ミッドセンチュリー◎サイズ幅:60高さ:80＊単位はcm◎コメントこの抽象的な油絵は、アートの新たな次元を探求する現代アート。鮮やかな「レッド」が中心に輝き、視覚的なインパクトを持たせています。大型のサイズ、80×60センチメートルは、壁に飾るにふさわしい迫力と存在感を備えています。モダンなデザインと北欧の美学を融合させたもので、ミッドセンチュリースタイルの家具やインテリアと調和します。その抽象性は異なる解釈を許し、観る者に独自の感情や想像力を呼び覚まします。＊こちらのアートに関しましてフレームは木枠のみとなりますのでご注意ください。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション私どもの商品は海外より特別に取り寄せております。そのため、全てが新品かつ未使用の品々であり、各商品に対して一つずつ丁寧に検品を行なっております。商品によってはハンドメイドで製造されているものもございますので、その過程や配送中、検品時に微細な傷が生じる場合がございます。それらの状態は可能な限り写真として明示させていただくよう努めておりますが、人間が関わる工程に起因する些細な傷などにつきましては、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。その上で、商品の購入をご検討いただけましたら幸いでございます。