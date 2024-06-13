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マーベルレジェンド スパイダーマン ネッド\u0026ピーター
商品番号 D26108688156
商品名

マーベルレジェンド スパイダーマン ネッド\u0026ピーター
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済み。コレクションケースの中で飾っていました。比較的綺麗な状態だと思います。欠品無し。プチプチで包んで発送します。スケール···1/12#marvellegends#spiderman#homecoming#peterparker#nedleeds#マーベルスタジオ#アベンジャーズ#マーベルレジェンド#ピーターパーカー#ネッドリーズ#スパイダーマン#ホームカミング#homecomingフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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