金津沙矢香 ガラス スノードーム 花火

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商品詳細
金津沙矢香さんガラスのスノードーム花火。そしてビルには望遠鏡があり、趣のある風景が描かれています。金色のラメが舞う素敵な作品です。傷などは見当たらず、綺麗な商品ですが、検品見落としがある可能性もございます。購入時の専用箱、緩衝材で包んで送ります。
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