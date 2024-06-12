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金津沙矢香 ガラス スノードーム 花火
商品番号 Q77634333686
商品名

金津沙矢香 ガラス スノードーム 花火
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 27,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金津沙矢香さんガラスのスノードーム花火。そしてビルには望遠鏡があり、趣のある風景が描かれています。金色のラメが舞う素敵な作品です。傷などは見当たらず、綺麗な商品ですが、検品見落としがある可能性もございます。購入時の専用箱、緩衝材で包んで送ります。
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