EXILE SHOKICHI グッズまとめ売り

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グッズを断捨離中なので出品します。クッションはライブに持っていったりしていましたが、気になる汚れ等はございません。何か気になる点があればコメントお願い致します。写真のもの以外にもあるのでおまけでステッカーなどお入れ致します！#exile#exilethesecond#shokichi#クッション#まとめ売り