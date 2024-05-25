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EXILE SHOKICHI グッズまとめ売り
商品番号 Y57652410337
商品名

EXILE SHOKICHI グッズまとめ売り
ブランド名 エルディーエイチジャパン
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズを断捨離中なので出品します。クッションはライブに持っていったりしていましたが、気になる汚れ等はございません。何か気になる点があればコメントお願い致します。写真のもの以外にもあるのでおまけでステッカーなどお入れ致します！#exile#exilethesecond#shokichi#クッション#まとめ売り
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