リメイクエレキギター、ショートですがレギュラーチューニング ...

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商品詳細
リメイクエレキギターです。ショートスケールですがレギュラーチューニングです。小さいので持ち運び簡単。リメイクですのでとても弾きやすくなってます。トラベル、アウトドアに最適!ソフトケース付けます。一本あっても損は無いギターです。リメイクですのでメーカー不明です。音、良好に出ています。
http://narcologia.ru/goods/composite303854.html
http://narcologia.ru/goods/recycling980914.html
http://narcologia.ru/goods/troupe818911.html
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