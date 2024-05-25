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リメイクエレキギター、ショートですがレギュラーチューニング！
商品番号 P69746509917
商品名

リメイクエレキギター、ショートですがレギュラーチューニング！
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リメイクエレキギターです。ショートスケールですがレギュラーチューニングです。小さいので持ち運び簡単。リメイクですのでとても弾きやすくなってます。トラベル、アウトドアに最適!ソフトケース付けます。一本あっても損は無いギターです。リメイクですのでメーカー不明です。音、良好に出ています。
http://narcologia.ru/goods/composite303854.html
http://narcologia.ru/goods/recycling980914.html
http://narcologia.ru/goods/troupe818911.html
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