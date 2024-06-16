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EMG 85 旧ロゴ
商品番号 K76686669768
商品名

EMG 85 旧ロゴ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体のみの出品になります。比較的状態もよく出音に不備もありません。アルニコ特有の太くて暖かい音がします。色々なジャンルにノイズレスで使える万能なピックアップです。
http://narcologia.ru/goods/preference169538.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate103977.html
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