EMG 85 旧ロゴ

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商品詳細
本体のみの出品になります。比較的状態もよく出音に不備もありません。アルニコ特有の太くて暖かい音がします。色々なジャンルにノイズレスで使える万能なピックアップです。
http://narcologia.ru/goods/preference169538.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate103977.html
http://narcologia.ru/goods/septet138219.html
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