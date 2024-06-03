タグ付き　エボリュウ　ウルトラ怪獣シリーズ　ソフビ

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商品詳細
玩具屋で購入して保管してました。タグ付きです。箱には傷やへこみがあります。外箱の状態や初期傷、テープ跡など状態は写真にてご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/injure907567.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper241309.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming941492.html
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