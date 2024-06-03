【引き取り限定】◆ドラムセット 一式◆Pearl スネア／ヤマハ ペダル

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「Photogenicフォトジェニック」をベースにしたドラムセット一式ですが、スネアはPearl製、キックペダルはYAMAHA製です。シンバル類はPOWERBEAT製です。詳細は、下記参照。中古ですが、比較的状態も良くすぐに使えます。初心者練習用にいかがでしょう。発送は出来ませんので直接お引き取り限定でお願いします。(引き取り先：兵庫県たつの市)＜セット内容＞・バスドラム：口径22\"×深さ17\" (約56cm×約42cm)・スネアドラム(Pearl製EX)：口径14\"×深さ6\" (約36cm×16cm)・ハイタム(12\")、ロータム(13\")、 フロアタム(16\")・スネアスタンド、ハイハットスタンド シンバルスタンド×2・キックペダル (YAMAHA)シンバルセット・ハイハット(POWERBEAT)：14\"／36cm・クラッシュ(メーカー不明)：16\"／40cm・ライド(POWERBEAT)：18\"／45cmその他、付属品・スローン(椅子)・スティック1セット＜商品番号＞ 23H08-4Z005＜状態＞ 中古品のそれなりの使用感、汚れ、スレ、シール跡、小キズ等ありますが、全体的に目立つサビなどなく比較的綺麗目です。詳細は写真にてご確認下さい。簡易チェックですが、スネア、キックペダル、ハイハットペダルなどそれぞれ動作良好です。＜引き取り先＞ 兵庫県たつの市