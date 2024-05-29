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King Gnu NEON Tシャツ
商品番号 B15073269283
商品名

King Gnu NEON Tシャツ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,014 円
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商品詳細

＜幕張公演＞KingGnuLiveTour2022CLUBGNUEDITION会場グッズ　NEONTEELサイズになります。新品未開封品。未開封です。外装にシワ等ついております。開封後の不具合については責任とれませんので、ご了承ください。素人による自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。発送までの日数を4～7日にしてありますが、場合によって早く発送できる場合あります。コメントにて問い合わせください。
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