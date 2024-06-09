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ポケモン フィギュア コウキ 色紙 特典 コトブキヤ ヒコザル
商品番号 F43724109864
商品名

ポケモン フィギュア コウキ 色紙 特典 コトブキヤ ヒコザル
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンフィギュアコウキ色紙特典コトブキヤARTFXJコウキwithヒコザルありがひとし氏描き下ろし色紙新品未開封。暗所にて大切にしておりましたが、自宅保管品をご理解いただいたうえで、購入お願いいたします。ダンボールにてお送り致します。プロフ一読願います。
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