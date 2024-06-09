ポケモン フィギュア コウキ 色紙 特典 コトブキヤ ヒコザル

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商品詳細
ポケモンフィギュアコウキ色紙特典コトブキヤARTFXJコウキwithヒコザルありがひとし氏描き下ろし色紙新品未開封。暗所にて大切にしておりましたが、自宅保管品をご理解いただいたうえで、購入お願いいたします。ダンボールにてお送り致します。プロフ一読願います。
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