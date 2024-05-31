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中国玉彫 神獣 細工彫 唐物 古美術品 砡器
商品番号 S79293455913
商品名

中国玉彫 神獣 細工彫 唐物 古美術品 砡器
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■サイズ■5.8*4*2cm■状態■時代物の為経年のすれ、傷、汚れ等ございます。■梱包について■ダンボール、チラシ等リサイクルの梱包材を利用いたします。ご了承下さいませ。■注意事項■□サイズについて多少の誤差がございます。□中古品の為新品同様の品質を求める方はおやめください。□思っていたのと違った等主観での返品はいたしかねます。写真でしっかりご確認お願い致します。□モニタの種類・照明の違い等により実物と若干色味等異なることがあります。□気になる点ございましたらコメント欄にて予めご確認下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/preference741438.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement453299.html
http://narcologia.ru/goods/enquire893589.html

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