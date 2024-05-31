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【美品】FOSTEX VF-16 マルチトラックレコーダー
商品番号 Y20215707167
商品名

【美品】FOSTEX VF-16 マルチトラックレコーダー
ブランド名 フォステクス
特別価格 税込 2,987 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#なんとのオーディオFOSTEXVF-16マルチトラックレコーダーです。〈メーカー〉　FOSTEXフォステクス〈型番〉　VF-16〈その他〉　本体（40GBHDD内蔵）、説明書2冊、電源ケーブルのみです。　箱はありません。　10月25日通電確認済みです。　他にも出品しております。↓↓↓↓↓↓↓↓#なんとのオーディオ↑↑↑↑↑↑↑↑イヤホンイヤフォンDJミキサーDJコントローラーDTMDAWMID
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