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- 【美品】FOSTEX VF-16 マルチトラックレコーダー
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商品詳細
#なんとのオーディオFOSTEXVF-16マルチトラックレコーダーです。〈メーカー〉 FOSTEXフォステクス〈型番〉 VF-16〈その他〉 本体（40GBHDD内蔵）、説明書2冊、電源ケーブルのみです。 箱はありません。 10月25日通電確認済みです。 他にも出品しております。↓↓↓↓↓↓↓↓#なんとのオーディオ↑↑↑↑↑↑↑↑イヤホンイヤフォンDJミキサーDJコントローラーDTMDAWMID
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