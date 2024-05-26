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ハイパーボール ur
商品番号 C49048430054
商品名

ハイパーボール ur
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所にて湿度管理を徹底して保管しております。◯梱包方法・二重スリーブ(丸角スリーブ+公式デッキシールド)・ローダー・濡れ対策・プチプチ二重よろしくお願いします。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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