ハイパーボール ur

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商品詳細
暗所にて湿度管理を徹底して保管しております。◯梱包方法・二重スリーブ(丸角スリーブ+公式デッキシールド)・ローダー・濡れ対策・プチプチ二重よろしくお願いします。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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