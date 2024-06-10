CL横浜準優勝！白ルギアvデッキ　構築済みデッキ　ポケモンカード

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シリーズ···構築済みデッキ・その他。CL横浜で準優勝されたデッキで、最近超注目デッキとなっております。Gレギュ環境に対応した構築となっております。新品スリーブに入れておりますので，すぐに遊ぶことやリーグ戦に出ることも可能です。通常即日発送の翌日お届け！目立った傷などはございませんが、素人目での判断ですので神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。値下げ交渉⭕️即購入⭕️宜しくお願い致します。【検索用】#ポケモンカード#ポケカ#デッキ販売#構築済み#構築済みデッキ#デッキ販売#初心者デッキ#デッキ#V#VMAX#VSTAR#ラウドボーンexデッキ#マスカーニャexデッキ#ウェーニバルexデッキ#エンテイVデッキ#インテレオンVMAXデッキ#れんげきウーラオスVMAXデッキ#ルギアデッキ#ルギアVSTARデッキ#パフュートンデッキ#パフュートンexデッキ#ウミトリオデッキ#ウミトリオloデッキ#サーナイトデッキ#サーナイトexデッキ#ジュベッタexデッキ#ダークライVSTARデッキ#ダークライデッキ#ワナイダーデッキ#ワナイダーexデッキ#リーフィアデッキ#リーフィアVMAXデッキ#ミュウデッキ#ミュウVMAXデッキ#レジエレキvmaxデッキ#ミライドンexデッキ#ジバコイルVSTARデッキ#デンリュウexデッキ#ジバコイルexデッキ#ミュウツーVUNIONデッキ#ギラティナVSTARデッキ#格安デッキ#ポケカ四天王考案デッキ#ジムバトル優勝デッキ#シティリーグ優勝デッキ#ナマズンデッキ#LOデッキ#LOナマズンデッキ#バンギラスデッキ#テラスタル#バンギラスex#悪リザードン#テラスタルリザードン#悪リザードンデッキ#リザードンデッキ#リザードンex#リザードンexデッキ#サーフゴー#サーフゴーex#ルギア#ルギアデッキ#ルギアv#ナンジャモ#格安#激安#初心者