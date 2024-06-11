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茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸
商品番号 I55865637334
商品名

茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【小田雪窓おだせっそう】臨済宗の僧。大徳寺五百六世。姓は小田、雪窓は道号、諱は宗甫、室号は蔵暉。五百三世後藤瑞巌の法を嗣ぐ。僧堂師家となり、昭和30年十一代管長に就任、のち開堂した。龍翔寺に住した。昭和41年（1966）寂、65才。【上坂教道】大徳寺514世大慈院住職。◎サイズ本紙…縦約１０６cm横約２８.５cm全体…縦約１８６cm横約３６cm◎状態本紙の数ヵ所に巻きシワ、裏側と本紙全体に点シミや汚れがございます(写真参照)。◎紙本・桐箱(上坂教道識)。◎軸先…黒漆塗。◎真筆保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。【常行一直心つねにいちじきしんをぎょうず】真っ直ぐな心、清らかな心で、目の前の物事に打ち込むということ。書の形式...掛け軸・掛軸
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