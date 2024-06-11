

茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸



茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸 茶掛 大徳寺 506世 管長【小田雪窓】『常行一直心』 紙本 上坂教道識箱 掛軸

【小田雪窓おだせっそう】臨済宗の僧。大徳寺五百六世。姓は小田、雪窓は道号、諱は宗甫、室号は蔵暉。五百三世後藤瑞巌の法を嗣ぐ。僧堂師家となり、昭和30年十一代管長に就任、のち開堂した。龍翔寺に住した。昭和41年（1966）寂、65才。【上坂教道】大徳寺514世大慈院住職。◎サイズ本紙…縦約１０６cm横約２８.５cm全体…縦約１８６cm横約３６cm◎状態本紙の数ヵ所に巻きシワ、裏側と本紙全体に点シミや汚れがございます(写真参照)。◎紙本・桐箱(上坂教道識)。◎軸先…黒漆塗。◎真筆保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。【常行一直心つねにいちじきしんをぎょうず】真っ直ぐな心、清らかな心で、目の前の物事に打ち込むということ。書の形式...掛け軸・掛軸