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商品詳細
ブランドは東海楽器のゴールドスターというアップライトピアノになります。普通のアップライトピアノよりひと回り小さくとてもかわいいピアノなのですが、とても綺麗な音色です。マホガニー色で猫足のとってもおしゃれなピアノです。すごくお気に入りなのですが引越しをする可能性があるので出品いたします。調律は令和4年の6月にしております。よくお見かけする「購入者様が配送業者の手配をお願いします」なのですが、とてもハードルが高いと思いますので、よろしければこちらで配送業者の手配をいたします。その際は別途送料となりますのでよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/approximate213220.html
http://narcologia.ru/goods/plaque808807.html
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