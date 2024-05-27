新古 たまごっちUni パープル　Tamagotchi Uni

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Tamagotchi Uni たまごっちユニ Purple(1個) Tamagotchi Uni たまごっちユニ Purple(1個)

たまごっちの最新作たまごっちUniのパープルです。1週間程度使用しておりましたが、仕事が忙しくほとんど触れておらず、ほぼ新品に近いです。購入後、画面にフィルムを貼り付けており傷などもありません。また付属品のケーブルや腕時計型のバンダナに関しては使用しておらず新品かと思います。発送する際は、画面にフィルムを貼った状態で発送いたしますので、別途購入する必要がなくお得かと思います。※ペットなどは飼っておらずタバコなども吸っておりませんので臭いや汚れなどはなく、クリーニングし現在は綺麗に閉まっております。セット内容・たまごっち本体 (1週間程度触っておりますが、仕事が忙しく1日合計で10分程度しか触れておりません。)・腕時計型バンド (本体取り出し後、箱にしまっておりました。)・取説、ケーブル (未開封)上記完備品になります。【注意事項】商品の発送はご入金確認後、確認できた当日から明日にかけて東京都からの発送させていただきます。基本的に購入の時間帯が早ければ当日発送しております。※神経質な方のご入札はトラブルの元ともなりますので固くお断りいたします。キャラクター···子供向けキャラクターアクセサリー装飾···パールさ#たまごっち#たまごっちUni#たまごっちuni#TamagochiUni#たまごっちユニ