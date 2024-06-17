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ポケカ　ゴールデンBOX 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX
商品番号 U77823371301
商品名

ポケカ　ゴールデンBOX 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームソード＆シールド25thANNIVERSARYGOLDENBOX1セットとなります。早い者勝ちでお願いします。開封後、外に出さず自宅の棚にて保管しておりました。カードは付属しておりません。\u003cセット内容\u003e・デッキシールドプレミアム・グロス×1セット(64枚)・箔押しラバープレイマット×1枚・金属製ダメカンサイコロ×12個・金属製マーカー（どく/やけど）×各1個・合皮製デッキケース×1個・合皮製プレイマットケース×1個・合皮製ダメカンケース×1個・ポケモンコイン×1個・外箱
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