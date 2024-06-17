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- ポケカ ゴールデンBOX 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX
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商品詳細
ポケモンカードゲームソード＆シールド25thANNIVERSARYGOLDENBOX1セットとなります。早い者勝ちでお願いします。開封後、外に出さず自宅の棚にて保管しておりました。カードは付属しておりません。\u003cセット内容\u003e・デッキシールドプレミアム・グロス×1セット(64枚)・箔押しラバープレイマット×1枚・金属製ダメカンサイコロ×12個・金属製マーカー（どく/やけど）×各1個・合皮製デッキケース×1個・合皮製プレイマットケース×1個・合皮製ダメカンケース×1個・ポケモンコイン×1個・外箱
http://narcologia.ru/goods/preference280538.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate201077.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic460912.html
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