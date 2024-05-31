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fusion bags製アルトサックス用ケース
商品番号 X53628224171
商品名

fusion bags製アルトサックス用ケース
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハードケースではありませんが、安心して収納、携行できるケースだと思います。詳細は写真にありますメーカーのサイトをご参照ください。
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