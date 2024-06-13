★Pearl パール★ドラム　単体42cm

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直径：42cm動作確認済み！破れなし！※中古品現状渡しのため、生活キズ、汚れがございますので、予めご了承ください。※細かくお気になさる方はご購入をご遠慮下さい。m(._.)m写真にて商品の全てとなっております。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。※お値下げ交渉、取り置き対応は出来かねるため、コメント頂いても返事致しませんので、ご了承下さい。全国発送手配無料！よろしくお願い致します。