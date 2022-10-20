日向坂46 一番くじ ローソン ラスト賞 BIGクッション くじ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。日向坂46公式一番くじラストワン賞BIGクッションです。表には1〜3期生、裏には4期生がプリントされております。未開封でデジタル壁紙用のバーコードも未使用となります。★即購入大歓迎です。★コメントのやり取り中でも購入者を優先しますローソン一番くじにて自引きしました。あくまで素人管理です。気をつけてはいますが、多少のほこり指紋などあるかもしれません。初期傷や初期汚れ等あることもございますので、ご理解いただいた上で購入をお願いします。気にされる方は購入をお控えいただけると幸いです。発送方法や梱包方法に指定がある場合は、ご購入前にコメントにてご指示ください。指定内容によっては、追加料金をいただきます。
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