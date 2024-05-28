MONITOR2USB

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BEHRINGERのモニターコントローラー・MONITOR2USBです。半年ほど使用しましたが、音が好みじゃないので出品します。一応、サブウーファー出力以外の入出力は軽くチェック済みです。USBオーディオIF機能もありますが、あくまでもおまけで音質はあまり良くなくPCとの接続状況によっては若干ノイズが乗ります。モニターコントローラーとしての機能は優秀で音質も悪くないと思います、おそらくSPLのあたりのモニターコントローラーを意識して作られてると思います。個人的にパッシブタイプのコントローラーが好みなので、出品します。付属品はUSBケーブル、マニュアル、電源ケーブル、外箱です。発送そ外箱をプチプチに包んだ状態でらくらくメルカリ便（宅急便）になります。MONITOR2USBBEHRINGER#BEHRINGER#MONITOR2USB種類...その他