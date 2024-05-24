草間彌生 きのこ 模写

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●出品内容【作者】：草間彌生【作品名】：生命の増殖【制作年】：1988年【技法】：水彩(肉筆保証)【サイン】：あり【サイズ】：約21cm×約31cm最終価格です。※硬い台紙に入れて発送します。※公的機関で鑑定を受けていない為、「模写」として出品致します。※無加工画像を使用していますが、実物の色合いと多少異なる場合もございます。※ご覧いただきありがとうございます。迅速、柔軟に対応致します。よろしくお願い致します。検索ワード草間彌生奈良美智ロッカクアヤコ村上隆