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草間彌生 きのこ 模写
商品番号 W88012947405
商品名

草間彌生 きのこ 模写
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●出品内容【作者】：草間彌生【作品名】：生命の増殖【制作年】：1988年【技法】：水彩(肉筆保証)【サイン】：あり【サイズ】：約21cm×約31cm最終価格です。※硬い台紙に入れて発送します。※公的機関で鑑定を受けていない為、「模写」として出品致します。※無加工画像を使用していますが、実物の色合いと多少異なる場合もございます。※ご覧いただきありがとうございます。迅速、柔軟に対応致します。よろしくお願い致します。検索ワード草間彌生奈良美智ロッカクアヤコ村上隆
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