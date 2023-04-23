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ホロライブ カードチョコ4 全種コンプリート
商品番号 P80392845585
商品名

ホロライブ カードチョコ4 全種コンプリート
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ホロライブのグッズになります。開封後すぐにスリーブに入れたため、状態は良いと思いますが、念の為初期傷まで気になる場合は購入をお控えください。#noAのホロライブグッズこちらのタグでホロライブグッズを出品しております。よかったら見ていってください。即購入可。質問等ありましたら、お気軽にコメントください。
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