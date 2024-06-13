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BIGHEAD PRO Ver.2 PHIL JONES BASS HA-2
商品番号 N38524507015
商品名

BIGHEAD PRO Ver.2 PHIL JONES BASS HA-2
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベース用ハイレゾ対応ヘッドフォンアンプのビッグヘッドのバージョン2です。未使用品に近い状態のものを購入して、ほとんど使いませんでした。室内試奏程度のみです。付属のコードなどは未使用です。とても綺麗です。iPhoneなどに繋いで、オーディオインターフェイスになるのがとても便利です。■ベース用ヘッドホンアンプ■ハイレゾ対応■出力：300mW(150mW+150mW)■周波数特性：10Hz-40kHz■SN比：101dB(A)■コントロール：マスターボリューム、インプットゲイン、トレブル\u0026ベース・コントロール（ベース入力用）■入出力端子：ヘッドホンアウト、ベースインプット、AUXインプット、ラインアウト、マイクロUSBコネクター（バッテリーチャージ及びオーディオインターフェース用）■連続使用時間：８時間（フル充電時、負荷により変動します）■サイズ：75(W)x149(D)x24(H)mm■重量：290gVer.2でオーディオインターフェースがスマホ/タブレットに対応。録音はもちろん、動画もケーブル一本で接続し録画できます。プロ仕様ヘッドホンアンプとして、10Hzから40kHzまでの再生能力と、SN比101dB(A)を達成したハイエンドな性能を持ちます。ベースの音を余すことなくピュアに鳴らし切り、オーディオ入力もアナログ、デジタル共に素晴らしい音質で再生します。リチウムバッテリー内蔵で連続８時間使用できます。fenderbasszoombossESPGibsonampampeg
http://narcologia.ru/goods/organization526262.html
http://narcologia.ru/goods/peroration326815.html
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