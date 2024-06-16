ポケモンごっこ sr

ポケモンごっこsr素人目なので気づくことのできない傷等ある可能性もあります。ご了承の上購入検討お願い致します。あくまでもプレイ用としてお願い致します。発送の際は折れ、水濡れ対策をし梱包致します。すり替え防止の為、購入後の返品は不可とさせて頂きますのでご了承ください。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SR