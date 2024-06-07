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すのチルキーホルダー 目黒蓮 渡辺翔太
商品番号 R40864276247
商品名

すのチルキーホルダー 目黒蓮 渡辺翔太
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···SnowManグッズ種類···キーホルダー目黒蓮くんの方は新品未開封なのですが、渡辺翔太くんの方の台紙の裏の名前の所が深澤辰哉くんになっており、開封済みです。ご了承いただける方のみのご購入でお願い致します☺︎上記の部分を理解していただいた方は購入前にコメントされてからご購入して頂けると助かります。
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