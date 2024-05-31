コントラバス（ウッドベース）ソフトケース（メーカー不明・黒）（ジャンク）

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コントラバス（ウッドベース）の合皮製のソフトケース（メーカー不明・黒）（ジャンク）の出品です。オークションで落札した楽器の付属品ですが、破損個所や綻び等もあり、ジャンク品として出品します。不良個所については、添付の画像で御確認ください。ケース内側（色：レッド）については、破れ等は見当たらないようです。肩掛け用のベルトはなく、ケース左側の持ち手部分が、破損により失われています。画像で確認できない部分では、弓ケースのポケット下部に松脂の溶け出しによる汚れがあります。除去することで破損につながってもいけませんので、そのままにしてあります。通常サイズの楽器（国内４／４・国外４／４）であれば収納可能です。メーカー等は不明ですが、かなりスリムにまとめられたケースでデザイン性もあり、部分的な破損が残念です。さすがに普段の楽器移動時の使用は考えられませんが、自宅での楽器保管用、あるいは楽器配送時の緩衝材としていかがでしょうか。ジャンク品としての出品ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。（＊出品のために使用したスタンドと楽器は、勿論付属しません。）