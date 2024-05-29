武者百士鬼改 元祖 SD ガンダム プラモデル プラモ 未組 バンダイ 武者 ...

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元祖SDNo.59武者百士鬼改シールに白い点が印刷されています。写真10枚目でお確かめください。箱にはかなり痛みありますが、プラモデルはビニール未開封です。30年以上前の商品であり、中古として納得して下さる方のみ購入お願い致します。写真は拡大写真、裏面など色々な角度から撮っています。お譲りするのは1セットです。値下げは考えておりません。m(__)m