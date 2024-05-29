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武者百士鬼改　元祖　SD ガンダム　プラモデル　プラモ　未組　バンダイ　武者
商品番号 G86796034200
商品名

武者百士鬼改　元祖　SD ガンダム　プラモデル　プラモ　未組　バンダイ　武者
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元祖SDNo.59武者百士鬼改シールに白い点が印刷されています。写真10枚目でお確かめください。箱にはかなり痛みありますが、プラモデルはビニール未開封です。30年以上前の商品であり、中古として納得して下さる方のみ購入お願い致します。写真は拡大写真、裏面など色々な角度から撮っています。お譲りするのは1セットです。値下げは考えておりません。m(__)m
http://narcologia.ru/goods/Lincoln9402.html
http://narcologia.ru/goods/freezer509898.html
http://narcologia.ru/goods/peroration28215.html
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