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- 【宮内庁御用達 漆器 山田平安堂】丸菓子器 枝梅蒔絵（大） 朱/黒
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商品詳細
【宮内庁御用達漆器山田平安堂】丸菓子器 枝梅蒔絵（大) 朱/黒日本ギフト大賞 プレミアムギフト賞 受賞直径16.5センチ✖️高さ10センチ定価11000円新品未使用 写真のため取り出しました。自宅保管品になります。気になる方はご購入をお控えください。#和風#漆器#化粧箱#菓子箱#丸菓子箱#山田平安堂#梅種類···その他カラー···ブラック装飾···その他
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