【美品付属完備】アルトサックス用消音器 ベストブラス イーサックス ES3-AS

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《商品説明》閲覧いただきありがとうございます^_^こちらの商品は、付属も全て揃っており目立った傷や汚れなく美品になっておりますので是非購入のほう検討して下さい。・アルトサックス用消音器・(ES3-AS)《付属品》写真に写っているものが全てになります。《コンディション》除菌清掃済み・動作確認済みペット喫煙者のいない環境《発送》2日〜3日以内の発送を心がけております。衝撃には十分配慮し、大切に梱包致します。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。コメント無し即購入OKです！【注意事項】※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像をご確認の上、ご購入下さい。他にも楽器を出品していますので、是非見て下さい#スポンジの楽器屋さんコメント無し即購入OKです！