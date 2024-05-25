匿名配送❗️白磁龍耳瓶　陶芸　骨董品 アンティーク　陶器

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白磁双龍耳瓶 - 夜噺骨董談義 白磁双龍耳瓶 - 夜噺骨董談義

白磁龍耳瓶 陶器中国・唐時代高さ 約30cm平底で卵形の胴部に細くくびれた頚部がつき、左右に龍頭形の把手をともなう。龍は頭を垂れ、盤状の口縁部を咬んでいる。頭頂部には耳・角・鬣が精緻に表現されている。三彩の例も多く知られているが、出土例の年代と龍の形態を見る限り、白釉・白磁の龍耳瓶のほうが早く、その時期は初唐に集中している。西域との交流が盛んだった唐代の国際色豊かな文化を象徴する器種のひとつである。商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解・ご了承の上でのご購入をお願い致します。#骨董品#壺#アンティーク#南北朝時代#唐三彩#置物#陶芸#茶道具