junna CD特典 B2ポスター here

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junnaCD特典Here17才が美しいなんて、誰が言った。B2ポスター2枚セット－－－－－－－－－－－－－－－－・状態目立った傷汚れなし遮光状態で飾って使用していましたので、日焼け等見受けられませんが、気になる方は購入をお控えください。特典品のため、初期傷等ある場合がございます。丸めてお送り致します。(スリーブは梱包時取り外す可能性がございます。)気になる点がある場合は、購入前にコメントにてご確認ください。・その他、注意事項－－－－－－－即購入可※下記をご了承の上、購入へお進みください。一度人の手に渡っている自宅保管の中古品である事をご了承の上、ご購入ください。写真に写っているものが全てで、その他付属品等は付きません。ご覧いただいているモニター環境や撮影環境により、色味に誤差がある場合がございます。梱包資材はリサイクル使用させていただく場合があります。交換等は不可とさせていただきます。美雲ギンヌメールワルキューレマクロスΔデルタライブliveグッズjunna魔法使いの嫁