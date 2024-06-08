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笠取窯　窯元　岡本彰作　茶道具茶碗　共箱付き
商品番号 N76545854312
商品名

笠取窯　窯元　岡本彰作　茶道具茶碗　共箱付き
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

笠取窯窯元　岡本彰作種類...茶道具　茶碗サイズ　横　12.5c縦　8c　家族の者が、三十数年前、三越美術部の展示会で、鑑賞しながら、購入した物です。　中国美術の釉裏紅の梅瓶に興味があり、たまたま鑑賞していて、窯元作家さんと話しをして、購入したものです。　家族の思いを込め、大切にしておりました。お茶を嗜まれる方などに、実際に使用して頂ければと思い、出品致しました。　発送の際は、厳重注意でクッション材梱包発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/interconnect762270.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei164471.html
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