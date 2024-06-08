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- 笠取窯 窯元 岡本彰作 茶道具茶碗 共箱付き
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商品詳細
笠取窯窯元 岡本彰作種類...茶道具 茶碗サイズ 横 12.5c縦 8c 家族の者が、三十数年前、三越美術部の展示会で、鑑賞しながら、購入した物です。 中国美術の釉裏紅の梅瓶に興味があり、たまたま鑑賞していて、窯元作家さんと話しをして、購入したものです。 家族の思いを込め、大切にしておりました。お茶を嗜まれる方などに、実際に使用して頂ければと思い、出品致しました。 発送の際は、厳重注意でクッション材梱包発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/interconnect762270.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei164471.html
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