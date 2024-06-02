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- 【新品】FF7 エアリス リミテッドモデル プラモデル フィギュア
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商品詳細
【新品未使用品】FFVIIエアリス・ゲインズブールリミテッドモデルプラモデルフィギュア人形1997年頃の品物です。PSソフトのファイナルファンタジーⅦのゲームが発売された頃となり当時物で貴重な商品かと思います。外箱パッケージは経年劣化のダメージありますが、中身本体は袋から出していない新品未開封品、説明書、パーツの付属品も完備の状態ですので【新品未使用】に設定させて頂きます。古い品物なのでご了承下さいますようお願い致します。【即購入OK】宜しくお願い致します。他のフリマアプリでも出品しておりますので、タイミングによって売り切れになる場合もございます。その際はご了承くださいませ。当時物レトロ昔レア希少品廃盤品絶版品グッズ未組立キットLM020LMプラモデルFFVIIFF7RファイナルファンタジーⅦファイナルファンタジー7FF7リメイクFINALFANTASYFF7REMAKEプレイステーション1PS1プレステ1ENIXスクエニスクウェア・エニックスSQUAREENIXバンダイBANDAIゲームキャラクタークラウドFF7
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